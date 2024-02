Beckham-Sohn startet als Musiker durch: Karriere-Vorbereitung kostete ein Vermögen

Ein Musik-Insider behauptet gegenüber The Sun: "Der Plan ist, dieses Jahr auf den Markt zu kommen, um den Leuten zu zeigen, woran er seit Jahren so hart gearbeitet hat."

Cruz soll mit dem Singer-Songwriter Ed Frewett zusammengearbeitet, der bereits vier Nr. 1-Singles herausgegeben hat und "Shout Out To My Ex" und "Black Magic" für "Little Mix", "All Time Low" und "Glad You Came" für "The Wanted" sowie "Best Song Ever", "Steal My Girl" und "History" für "One Direction" geschrieben hat. Frewett hat auch mit dem Produzenten Fred Ball kollaboriert, der mit Rihanna, Beyoncé und Mariah Carey zusammengearbeitet hat, und mit Joe Rubel, der Alben für Ed Sheeran mitentwickelt hat.

Muss sich beweisen: Cruz Beckham unter Druck

"Um ihn herum herrscht als Sänger viel Aufregung, aber er ist sich auch sehr bewusst, dass er sich wirklich beweisen muss, damit ihm nicht nur vorgeworfen wird, ein Nepo-Baby zu sein, weshalb er so viel Zeit damit verbracht hat, die Musik zu perfektionieren", so der Insider. "Es wurde ein Vermögen ausgegeben, um ihn bei einigen der besten Köpfe der Branche unterzubringen, und die Ergebnisse sind vielversprechend", heißt es.