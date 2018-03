Beauty-OP-Beichte: Was Banks zu Karriere-Beginn machen ließ

"Ich kann ziemlich ungemütlich werden, wenn Frauen, die eine natürliche Schönheit haben, jemanden verurteilen, der etwas machen lässt", erklärt sie, behauptet aber, dass sie in Sachen Anti-Aging bisher noch nichts machen ließ.

Ermutigen wolle sie aber niemanden, sich unters Messer zu legen: "Wenn du dein natürliches Ich magst, mach dir keinen Kopf. Aber falls du unsicher wegen irgendeines Details bist, habe ich einen Zauberbeutel voller Schönheitstricks. Ich kann dich zu dem machen, was du sein willst, und ich verurteile das nicht."

"Korrigiere es oder stell es zur Schau". so Banks. "Ich finde, Frauen müssen beides machen dürfen", so Banks. "Das ist eine Grenze, die man überschreiten darf, vor und zurück, in beiden Richtungen. Du willst geflochtene Haare? Fein. Du willst Permanent-Make-up-Augenbrauen? Fein. Wir Frauen müssen damit aufhören, einander zu verurteilen."

"Ich brauche Make-up"

Auch wenn sie sich auf Instagram auch ungeschminkt zeigt, outete sich die 44-Jährige nun aber als großer Make-up-Fan.

"Wir betonen das immer so. Aber als ein Model habe ich Make-up gebraucht. Ich finde nicht, dass daran etwas falsch ist. Es hat mein Berufsfeld erweitert. Gisele, du braucht kein Make-up? Ich aber schon. Und wir waren beide Victoria’s Secret-Models", gibt Banks in Anspielung auf Gisele Bündchen, die gerne auf einen ungeschminkten Look setzt, zu.