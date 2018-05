Monaco-Baby: Sechstes Enkelkind von Prinzessin Caroline geboren

Zum zweiten Mal in diesem Jahr hat die Familie von Monacos Fürst Albert II. Zuwachs bekommen. Prinzessin Carolines Sohn Pierre Casiraghi (30) wurde erneut Vater: Seine Frau Beatrice Borromeo brachte den zweiten Sohn des Glamour-Paars zur Welt, wie der Fürstenpalast am Dienstag bekannt gab. Das am Montag geborene Kind trägt den Namen Francesco Carlo Albert.

Sechstes Enkerl für Caroline von Monaco

Für Prinzessin Caroline von Hannover (61), die Schwester des monegassischen Fürsten, ist es bereits das sechste Enkelkind. Erst im vergangenen Monat hatten ihr Sohn Andrea Casiraghi (33) und seine Frau Tatiana ihr drittes Baby bekommen. Zudem hat Carolines Tochter Charlotte Casiraghi einen Sohn aus ihrer Beziehung mit dem französischen Schauspieler Gad Elmaleh.