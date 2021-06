Zwei Brautkleider: Die Hochzeit von Pierre & Beatrice

Nun haben sie sich auch kirchlich getraut: Eine Woche nach der standesamtlichen Zeremonie in Monaco sind Pierre Casiraghi (27) und Beatrice Borromeo (29) am Samstag vor den Altar getreten. Abgeschirmt von Paparazzi gaben sich der Neffe von Fürst Albert II. und die italienische Adelige auf einer winzigen Privatinsel im Lago Maggiore das Ja-Wort.

Die Braut trug mehrere Hochzeitskleider ...

Armani

Grace Kelly

In einem einfach geschnittenen Langarm-Spitzenkleid vonzeigte sich Borromeo bei der kirchlichenTrauung. Pierre trug einen graufarbenen Mehrteiler.Zur Party am Abend trug die Braut ein fließendes, tief ausgeschnittenes Kleid, das an eine griechische Göttin undgleichzeitig erinnerte

Nach der Trauung stand eine Minikreuzfahrt auf dem im Norden Italiens am Alpenrand gelegenen See auf dem Programm.

Cocktail-Party mit illustren Gästen

Danach gab es ein großes Fest auf Schloss Rocca di Angera am Ostufer des Sees.

Die Bräutigammutter Caroline von Monaco - wie immer in Chanel

Charlotte Casiraghi

Vorabend

Pierres Schwester:in einem bodenlangen BlumendressPrinzessin Stephanie mit ihrer Tochter Pauline

Das Brautpaar war schon am Freitag am Lago Maggiore eingetroffen, an einer Cocktail-Party zum Auftakt nahmen auch das tschechische Super-Model Eva Herzigova und Fiat-Chrysler-Chef John Elkann teil. Der Enkel des Fiat-Patriarchen Gianni Agnelli (1921 bis 2003) ist mit Borromeos Schwester Lavinia verheiratet.

Mette-Marit & Lana Del Rey: Die Gäste

Prinz Haakon von Norwegen und Mette-Marit und auch Sängerin Lana Del Rey waren mit von der Partie - die Bilder:

https://images.kurier.at/10755785_ppsvie.jpg/144.946.833 photopress.a Prinzessin Stephanie, ihre Tochter Pauline und Alexandra - Tochter von Prinzessin Caroline und Halbschwester von Pierre - feierten mit Pierre Casiraghi und Beatrice Borromeo , die sich am Samstag in Italien kirchlich das "Ja"-Wort gaben. 10755785_ppsvie.jpg https://images.kurier.at/10755785_ppsvie.jpg/144.946.833 photopress.at 10755785_ppsvie.jpg https://images.kurier.at/10755513_ppsvie.jpg/144.930.148 photopress.a Mette-Marit und Prinz Haakon von Norwegen waren ebenfalls unter den Gästen. 10755513_ppsvie.jpg https://images.kurier.at/10755513_ppsvie.jpg/144.930.148 photopress.at 10755513_ppsvie.jpg https://images.kurier.at/10755760_ppsvie.jpg/144.946.773 photopress.a Prinzessin Mette-Marit im Folklore-Style bei der anschließenden Party am Abend. 10755760_ppsvie.jpg https://images.kurier.at/10755760_ppsvie.jpg/144.946.773 photopress.at 10755760_ppsvie.jpg https://images.kurier.at/10755510_ppsvie.jpg/144.930.168 photopress.a Auch dabei: Sängerin Landa Del Rey mit ihrem Freund und die Chefin der italienischen Vogue, Franca Sozzani . 10755510_ppsvie.jpg https://images.kurier.at/10755510_ppsvie.jpg/144.930.168 photopress.at 10755510_ppsvie.jpg https://images.kurier.at/10755817_ppsvie.jpg/144.946.830 photopress.a Bräutigammutter Prinzessin Caroline kam in Chanel zur kirchlichen Trauung . 10755817_ppsvie.jpg https://images.kurier.at/10755817_ppsvie.jpg/144.946.830 photopress.at 10755817_ppsvie.jpg https://images.kurier.at/10755488_ppsvie.jpg/144.927.258 photopress.a Die Brautmutter Paola Marzotto und Carlo Borromeo , der Bruder von Beatrice . 10755488_ppsvie.jpg https://images.kurier.at/10755488_ppsvie.jpg/144.927.258 photopress.at 10755488_ppsvie.jpg https://images.kurier.at/10755575_ppsvie.jpg/144.931.566 photopress.a Am Abend zeigte sich Paola dann wie alle anderen Gäste in einer neuen Party-Garderobe. 10755575_ppsvie.jpg https://images.kurier.at/10755575_ppsvie.jpg/144.931.566 photopress.at 10755575_ppsvie.jpg https://images.kurier.at/10755479_ppsvie.jpg/144.927.250 photopress.a Die Großmutter von Beatrice bei der kirchlichen Trauung . 10755479_ppsvie.jpg https://images.kurier.at/10755479_ppsvie.jpg/144.927.250 photopress.at 10755479_ppsvie.jpg https://images.kurier.at/10755787_ppsvie.jpg/144.946.817 photopress.a Beatrice ' Schwester 10755787_ppsvie.jpg https://images.kurier.at/10755787_ppsvie.jpg/144.946.817 photopress.at 10755787_ppsvie.jpg https://images.kurier.at/10755797_ppsvie.jpg/144.946.820 photopress.a 10755797_ppsvie.jpg https://images.kurier.at/10755797_ppsvie.jpg/144.946.820 photopress.at 10755797_ppsvie.jpg https://images.kurier.at/10755780_ppsvie.jpg/144.946.791 photopress.a Pierres Schwägerin und Ehefrau von Andrea Casiraghi - Tatiana Santo Domingo . 10755780_ppsvie.jpg https://images.kurier.at/10755780_ppsvie.jpg/144.946.791 photopress.at 10755780_ppsvie.jpg https://images.kurier.at/10755767_ppsvie.jpg/144.946.788 photopress.a Carlo Borromeo mit seiner Frau. 10755767_ppsvie.jpg https://images.kurier.at/10755767_ppsvie.jpg/144.946.788 photopress.at 10755767_ppsvie.jpg https://images.kurier.at/10755804_ppsvie.jpg/144.946.823 photopress.a 10755804_ppsvie.jpg https://images.kurier.at/10755804_ppsvie.jpg/144.946.823 photopress.at 10755804_ppsvie.jpg https://images.kurier.at/10755815_ppsvie.jpg/144.946.827 photopress.a 10755815_ppsvie.jpg https://images.kurier.at/10755815_ppsvie.jpg/144.946.827 photopress.at 10755815_ppsvie.jpg https://images.kurier.at/10755501_ppsvie.jpg/144.927.261 photopress.a 10755501_ppsvie.jpg https://images.kurier.at/10755501_ppsvie.jpg/144.927.261 photopress.at 10755501_ppsvie.jpg https://images.kurier.at/10755539_ppsvie.jpg/144.930.788 photopress.a 10755539_ppsvie.jpg https://images.kurier.at/10755539_ppsvie.jpg/144.930.788 photopress.at 10755539_ppsvie.jpg https://images.kurier.at/10755519_ppsvie.jpg/144.930.162 photopress.a 10755519_ppsvie.jpg https://images.kurier.at/10755519_ppsvie.jpg/144.930.162 photopress.at 10755519_ppsvie.jpg https://images.kurier.at/10755531_ppsvie.jpg/144.930.792 photopress.a 10755531_ppsvie.jpg https://images.kurier.at/10755531_ppsvie.jpg/144.930.792 photopress.at 10755531_ppsvie.jpg https://images.kurier.at/10755533_ppsvie.jpg/144.930.800 photopress.a 10755533_ppsvie.jpg https://images.kurier.at/10755533_ppsvie.jpg/144.930.800 photopress.at 10755533_ppsvie.jpg https://images.kurier.at/10755537_ppsvie.jpg/144.930.803 photopress.a 10755537_ppsvie.jpg https://images.kurier.at/10755537_ppsvie.jpg/144.930.803 photopress.at 10755537_ppsvie.jpg https://images.kurier.at/10755602_ppsvie.jpg/144.931.560 photopress.a 10755602_ppsvie.jpg https://images.kurier.at/10755602_ppsvie.jpg/144.931.560 photopress.at 10755602_ppsvie.jpg https://images.kurier.at/10755618_ppsvie.jpg/144.931.582 photopress.a 10755618_ppsvie.jpg https://images.kurier.at/10755618_ppsvie.jpg/144.931.582 photopress.at 10755618_ppsvie.jpg https://images.kurier.at/10755758_ppsvie.jpg/144.946.785 photopress.a 10755758_ppsvie.jpg https://images.kurier.at/10755758_ppsvie.jpg/144.946.785 photopress.at 10755758_ppsvie.jpg https://images.kurier.at/10755610_ppsvie.jpg/144.931.557 photopress.a 10755610_ppsvie.jpg https://images.kurier.at/10755610_ppsvie.jpg/144.931.557 photopress.at 10755610_ppsvie.jpg https://images.kurier.at/10755552_ppsvie.jpg/144.931.563 photopress.a 10755552_ppsvie.jpg https://images.kurier.at/10755552_ppsvie.jpg/144.931.563 photopress.at 10755552_ppsvie.jpg https://images.kurier.at/10755782_ppsvie.jpg/144.946.782 photopress.a 10755782_ppsvie.jpg https://images.kurier.at/10755782_ppsvie.jpg/144.946.782 photopress.at 10755782_ppsvie.jpg https://images.kurier.at/10755781_ppsvie.jpg/144.946.776 photopress.a 10755781_ppsvie.jpg https://images.kurier.at/10755781_ppsvie.jpg/144.946.776 photopress.at 10755781_ppsvie.jpg https://images.kurier.at/10755764_ppsvie.jpg/144.946.779 photopress.a 10755764_ppsvie.jpg https://images.kurier.at/10755764_ppsvie.jpg/144.946.779 photopress.at 10755764_ppsvie.jpg https://images.kurier.at/11296811_815704218544685_1888450197_n.jpg/144.765.166 instagram Das Brautpaar bei der kirchlichen Trauung . 11296811_815704218544685_1888450197_n.jpg https://images.kurier.at/11296811_815704218544685_1888450197_n.jpg/144.765.166 instagram 11296811_815704218544685_1888450197_n.jpg Die Gäste der Casiraghi-Adelshochzeit

Alberta Ferretti

Im edlem Hippie-Look mit Sandalen zeigte sich das Paar bei ihrem Empfang der Gäste am Freitag. Borromeo trug ein Kleid von

Der Bräutigam ist der jüngste Sohn von Prinzessin Caroline von Hannover (58) und ihrem zweiten Ehemann Stefano Casiraghi, der 1990 bei einem Bootsunfall ums Leben kam. Die Braut Beatrice stammt aus einer alten italienischen Adelslinie, arbeitete früher als Model und dann als Journalistin. Beide hatten sich beim Studium in Mailand kennengelernt und sind schon seit sieben Jahren ein Paar.