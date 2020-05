Bayern nahm Abschied von Habsburg

Bayerns Polit-Prominenz versammelte sich am Montag, als der in der Vorwoche verstorbene Otto Habsburg in einer feierlichen Zeremonie in München verabschiedet wurde. Otto Habsburg war von 1979 bis 1999 Abgeordneter für die CSU im Europa-Parlament.



Münchens Erzbischof Kardinal Reinhard Marx würdigte Habsburgs Einsatz für die christliche Prägung Europas: Der letzte Habsburger Kaisersohn habe seine Berufung darin gesehen, Europa zu einen. Bayerns Ministerpräsident Horst Seehofer betonte seine Rolle als "großer Europäer und überzeugter Demokrat".



Neben der Familie Habsburg nahmen am Pontifikal-Requiem in der Münchener Theatinerkirche Spitzenpolitiker aus Bayern, darunter auch der frühere Ministerpräsident Edmund Stoiber, sowie der österreichische Ex-Bundeskanzler Wolfgang Schüssel teil.

Nach der feierlichen Verabschiedung auf dem Odeonsplatz vor der Feldherrnhalle in München wurde der Sarg Otto Habsburgs in einem Bestattungswagen nach Österreich gebracht.