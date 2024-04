Baron Cohen und Isla Fisher: Erbitterte Streitereien, die zum Ehe-Aus führten

Nach 14 Jahren Ehe gehen der britische Schauspieler Sacha Baron Cohen und die australische Schauspielerin Isla Fisher getrennte Wege. 2023 hätten sie gemeinsam beantragt, ihre Ehe zu beenden, teilten Baron Cohen und Fisher am Freitag auf ihren Instagram-Accounts mit. Beide posteten denselben Text in einer Instagram-Story.

Wilsons Anschuldigungen dürften aber nur ein Mitgrund für das Ehe-Aus sein. Die Ehe des Promipaares soll lange vor ihrer offiziellen Trennung schon sehr schwierig gewesen sein, berichten jetzt mehrere Quellen gegenüber Us Weekly.

Während weder Baron Cohen noch Fisher näher darauf eingingen, was zu ihrer Trennung geführt hat, spielt eine Quelle auf einen hitzigen Streit der beiden an, welchen der Comedian und die Schauspielerin zuletzt an einem Hollywood-Hotspot ausgetragen haben sollen.

Laut dem Augenzeugen stritten Baron Cohen und Fisher in aller Öffentlichkeit "erbittert" über ihre widersprüchlichen Drehpläne, Werbetouren und Kinderbetreuungsanforderungen.

Streitigkeiten über Wohnort

Unter ihren Freunden soll die Trennung seit mehr als einem Jahr ein offenes Geheimnis sein, berichtet indes die Daily Mail. Im vergangenen Jahr kamen Gerüchte auf, die darauf hindeuteten, dass ihre Ehe gescheitert sei, als das Paar in London auf Wohnungssuche begann.

Einige Jahre lang hatten Baron Cohen und Fisher ihre Zeit zwischen Los Angeles und der australischen Stadt Perth aufgeteilt. Baron Cohen, der in Hammersmith aufgewachsen ist und seiner Familie sehr nahe steht, wollte jedoch unbedingt nach London zurückkehren. Seine Noch-Ehefrau sei aber in ihrer Heimat Australien glücklicher.

Die Meinungsverschiedenheit über ihren Wohnort soll die Beziehung erheblich in Mitleidenschaft gezogen haben.