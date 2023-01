"Bares für Rares"-Händler David Suppes erhielt Morddrohungen

"Ich habe dann so richtige Hassnachrichten bekommen", führt er seine Erzählung aus. "Es ging fast in die Richtung Morddrohungen, richtig heftig." Er habe nicht geantwortet, so Suppes. Ob die Angelegenheit damit beendet war, ließ er offen. Im Kommentarbereich wandte er sich an die User: "Hättet ihr anders reagiert oder auch ignoriert?" "Alles richtig gemacht", attestiert ihm ein Fan.