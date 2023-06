Barbara Schöneberger: Unangenehmer Moment mit Fan im Schwimmbad

Plumpe Sager

Zuvor berichteten Medien. Der Clou: Die erfolgreiche Entertainerin entspannte sich ungeschminkt und im Badeanzug am Pool. "Ich glaube, der hat sich das Paket Barbara Schöneberger irgendwie geiler vorgestellt." Er habe wohl was anderes erwartet, "einen anderen Körper und auch ein anderes Gesicht". Aber diese Begegnung sei vor allem hart für ihn gewesen. "Weil ich will natürlich die Fans auch nicht so enttäuschen", lachte Schöneberger.

➤ Lesen Sie hier mehr: "King of Queens"-Star Leah Remini wagt Neustart: Es ist nie zu spät, nochmal anzufangen