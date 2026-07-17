Barbara Schöneberger: Wandert sie nach Schweden aus?

Die beliebte Moderatorin Barbara Schöneberger hat in einem Gespräch in der ARD-Sendung „Inas Nacht“ mit Ina Müller überraschende Einblicke in ihre Zukunftsvorstellungen gegeben. Dabei verriet die 52-Jährige auch, dass sie sich vorstellen könne, mehr Zeit in Schweden zu verbringen – ein Land, das für sie längst so etwas wie eine zweite Heimat geworden ist. Schöneberger über Schweden: „Hier gehöre ich hin!“ Schon seit Längerem besitzen Schöneberger und ihre Familie (sie habe in eine halbschwedische Familie eingeheiratet, verriet sie) einen Bauernhof in Schweden. Das Anwesen, so die Moderatorin, sei in ländlicher Lage, ein klassisches skandinavisches Häuschen: „Ich geb’ dir ’nen kleinen Tipp: Es ist ein rotes Haus mit weißen Fenstern“, scherzte sie im Interview.

Eine starke Verbindung zum skandinavischen Land habe sie schon bei ihrem ersten Besuch gespürt. „Hier gehöre ich hin“, beschreibt Schöneberger rückblickend das damalige Gefühl. Rückzug aus dem Rampenlicht? Die Möglichkeit, sich langfristig aus Deutschland zurückzuziehen, scheint für Schöneberger durchaus reizvoll. „Ich will [in Schweden] irgendwann sein!“, sagte sie in der Sendung. Gleichzeitig stellte sie die Frage in den Raum, ob sie in Deutschland irgendwann vielleicht gar nicht mehr so oft gebraucht werde: „Vielleicht mache ich irgendwann einen Schritt zurück, und dann bin ich den Sommer einfach drüben.“