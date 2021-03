Barbara Becker hat das Empty-Nest-Syndrom

Für Barbara Becker (54), Ex-Frau der deutschen Tennislegende Boris Becker (53), ist es nicht leicht gewesen, ihre Söhne Noah (27) und Elias (21) ziehen zu lassen. "Ich vermisse das Leben mit ihnen, den Alltag, obwohl der natürlich auch oft stressig war", sagte sie im Interview der Deutschen Presse-Agentur. Barbara Becker schrieb gemeinsam mit der Münchner Journalistin Christiane Soyke ein Buch über dieses Empty-Nest-Syndrom: "Mama allein zu Haus" erscheint am Dienstag.

Alleinsein

Der Auszug ihres jüngsten Sohnes Elias sei besonders schwer gewesen, so Becker: "Ich war unvorbereitet, weil ich so im Alltagsstress war und im Balancieren von so vielen verschiedenen Sachen", sagte sie. "Es war mir klar, dass er ausziehen wird, aber was das für mich letztendlich bedeutet, das wirkliche, echte Alleinsein. Das habe ich dann erst begriffen."