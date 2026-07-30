Sie gehört zu einem gelungenen Sommer dazu: Die Büchertipps des ehemaligen US-Präsidenten Barack Obama. Früher war es die Talkshow-Moderatorin Oprah Winfrey, die das Leseverhalten der Amerikaner maßgeblich beeinflusste, heute ist es Obama (und Reese Witherspoon): Was er empfiehlt, landet kurz darauf mit großer Sicherheit in den (amerikanischen) Literatur-Bestsellerlisten. Die Empfehlungen erfolgen ganz zeitgemäß via Instagram. „Es ist wieder soweit: Hier sind einige der Bücher, die mir diesen Sommer gefallen haben. Wenn ihr gute Bücher gelesen habt, lasst es mich wissen“, schrieb der 64-Jährige in seinem Beitrag. Bemerkenswert: Die von ihm empfohlenen Werke decken ein breites Spektrum von Belletristik bis hin zu Sachliteratur ab und spiegeln die Vielfalt seines Leseinteresses wider.

Barack Obama liebt es vielfältig Unter den von Obama vorgeschlagenen Büchern findet sich auf Platz eins Tayari Jones' Werk „Kin“. Der im Februar 2026 erschienene Roman erzählt die emotionale Geschichte zweier mütterlicherseits verwaister Jugendfreundinnen aus Louisiana, Vernice und Annie. Laut Beschreibung handelt er „über Mütter und Töchter, Freundschaft und Schwesternschaft sowie die Komplexität des Frau-seins im amerikanischen Süden“ und er soll „mitreißend, emotional tiefgründig und unvergesslich“ sein.

Auf Platz zwei nennt Obama Elizabeth Strouts „The Things We Never Say“. Das Buch findet sich auf der Longlist für den prestigevollen Booker Prize. „Wie nicht anders zu erwarten, legt Elizabeth Strout eine bewegende Auseinandersetzung mit dem menschlichen Dasein vor – durchdrungen von tiefem Mitgefühl für jede einzelne ihrer unvergesslichen Figuren“, liest man in der Beschreibung. „Mit exquisiter Prosa und tiefgründiger Einsicht verwandelt 'The Things We Never Say' die Ängste und die Einsamkeit eines Mannes in etwas Universelles. Zugleich fängt das Werk jene beständige Liebe ein, die uns alle trägt und zusammenhält.“ Kurz: Strouts Werk beleuchtet die emotionalen und zwischenmenschlichen Herausforderungen einer sich wandelnden Gesellschaft.