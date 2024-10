Ballack: "Meine Lebensgefährtin ist nicht die Ex-Freundin meines verstorbenen Sohnes"

Dies schrieb er auch in einem Instagram-Post mit einem gemeinsamen Foto:

Der frühere Nationalmannschaftskapitän und seine Freundin, Model und Unternehmerin Sophia Schneiderhan, treten selten gemeinsam in der Öffentlichkeit auf. Manchmal teilt Schneiderhan Fotos von sich und Ballack auf ihrem Instagram-Account, etwa Anfang September auf Sylt oder zu Neujahr. Im April besuchte das Paar in Hamburg einen Empfang. Kürzlich wurden sie auf dem Oktoberfest in München gesehen.

Ballacks Sohn Emilio war im August 2021 im Alter von 18 Jahren bei einem Unfall gestorben. Mit seiner Ex-Frau Simone hat Michael Ballack zwei weitere gemeinsame Söhne, Louis und Jordi.