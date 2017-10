Die TV-Bachelorette Jessica Paszka schildert nach der Trennung von David Friedrich wie unschön mit ihr Schluss gemacht worden ist. Vier Monate nach dem Finale der Kuppel-Show, in der sich Jessie für David entschieden hat, sind die beiden schon wieder Single. Die Trennung ging von David aus, wie sie klarstellt.

❤️ @jessica_paszka_ ! ???? Ein Beitrag geteilt von David Friedrich (@_david.friedrich_) am 26. Jul 2017 um 13:17 Uhr

Ihr Exfreund verkündete das Liebes-Aus vor ein paar Tagen in einer seiner Instagram-Storys. Am Telefon habe er zuvor einfach mit ihr Schluss gemacht, so eine ziemlich enttäuschte Jessie gegenüber RTL: "Wenn man das am Telefon so beendet und darüber nicht mal spricht, ist das kein schönes Gefühl."

Sie habe eine Aussprache gewünscht, doch David wollte nicht. Auf die Frage, was er Jessica noch zu sagen hätte, erwiderte er dem Kamerateam von RTL nur: "Kein Kommentar." Jessica war von dieser unterkühlten Anwort so verletzt, dass sie während des Interviews in Tränen ausbrach.

Foto: RTL

"Ich war in dem Moment sprachlos und wusste gar nicht, wo ich mit meinen Gefühlen hinsollte in dem Augenblick." Jessie meint nun, dass Davids Zuneinung nicht echt war – sonst würde man mit einer Person nicht so grob umgehen, so Jessica Paszka.