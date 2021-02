Insider plaudert über Baby Nummer vier für William und Kate

Eine vierte Schwangerschaft wurde Herzogin Kate nach Prinz Louis' Geburt im Jahr 2018 schon einige Male nachgesagt. Bewahrheitet hatten sich die Babygerüchte bisher noch nicht. Doch glaubt man einem Royal-Insider, könnte es schon bald wirklich erneute Babynews aus dem Hause Cambridge geben.

Kate soll sich ein viertes Kind wünschen

Wie der Palast-Insider gegenüber Us Weekly behauptet, sollen Prinz William und seine Frau bereit für ein viertes Kind sein. "Vier Kinder zu haben, war immer Teil von Kates Plan", so die Quelle des Promimagazins. "Sie hatte die Idee auf Eis gelegt, als [die Coronavirus-Pandemie] eintraf, aber jetzt ist am mit dem Impfstoff Licht am Ende des Tunnels und [Prinz George und Prinzessin Charlotte] sollen im April zur Schule zurückkehren. Sie fühlt sich bereit, es erneut zu versuchen."

Nachdem ihr ihre vergangenen Schwangerschaften sehr zu schaffen gemacht haben, soll sich Kate sogar einer "nährstoffreichen" Diät unterzogen haben, um ihren Körper auf ein weiteres Baby vorzubereiten. Die 39-Jährige Herzogin wisse, dass die Uhr tickt, weswegen sie nicht länger warten wolle.