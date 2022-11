Baby-News im Hause Brosnan

Brosnan sprach bereits 2015 mit der irischen Zeitung The Herald über den Stolz, den er als Großvater empfinde. "In dem alten Mann steckt noch viel Leben, und ich werde weitermachen, bis ich nicht mehr gehen kann. Das Leben ist so kostbar", sagte er damals. "Es kann ohne Vorwarnung plötzlich vorbei sein, also warum sollte man es verschwenden? Ich genieße meine wunderbare, schöne Familie, meine Kinder und meine Enkelkinder." Insgesamt vier Enkerl hat der Schauspieler nun.