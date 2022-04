Avril Lavigne und Mod Sun verlobt: Fotos vom romantischen Antrag in Paris

Die kanadische Sängerin Avril Lavigne (37, "Complicated") hat ihre Verlobung mit US-Rapper und Punk-Rocker Mod Sun (35) bekanntgegeben - nachdem ein Ring an ihrer Hand zuvor für Gerüchte gesorgt hatte. Auf Instagram postete Lavigne am Donnerstag mehrere Fotos, die das Paar in Paris zeigen. Mod Sun, mit bürgerlichem Namen Dylan Smith, hält mit einem herzförmigen Ring auf den Knien um ihre Hand an. Sie werde ihn für immer lieben, schrieb Lavigne zu den Fotos. Als Datum für die Verlobung nennt sie den 27. März.

Avril Lavigne will zum dritten Mal heiraten

Auch Mod Sun veröffentlichte mehrere Aufnahmen bei Instagram. Dazu schrieb er, dass er davon träumte, sich in Paris zu verloben. Schon gleich bei ihrer ersten Begegnung habe er gewusst, dass Lavigne die Frau für ihn sei. Die Musiker hatten sich 2021 bei gemeinsamen Song-Aufnahmen kennengelernt.