Avicii: Frühere Partnerin stirbt sechs Jahre nach ihm

Emily Goldberg, frühere Lebensgefährtin des verstorbenen DJs und Produzenten Avicii, ist tot. Sie starb dem US-People-Magazin zufolge am 3. April in Kalifornien an den Folgen einer Lungenembolie. Goldberg wurde nur 34 Jahre alt.

Bei einer Lungenembolie verschließt ein Blutgerinnsel ein arterielles Lungengefäß. Meist bilden sich diese Gerinnsel in einer großen Vene im Bein und werden dann in die Lunge geschwemmt. Bei einer akuten Lungenembolie ist Zeit ein wesentlicher Faktor, um die betroffene Person retten zu können. Goldberg hatte auf Instagram öffentlich gemacht, auch gegen den Krebs gekämpft zu haben. Vor rund einem Jahr schrieb sie, die Krankheit besiegt zu haben.

Mit Avicii war Goldberg laut People rund zwei Jahre vor seinem Tod liiert. Der Musiker war im April 2018 im Oman gestorben, wo er einen Urlaub mit Freunden verbrachte. Der Schwede zählte zu den erfolgreichsten Elektromusikern der Welt. Er arbeitete unter anderem mit Madonna, der britischen Rockband Coldplay und dem französischen DJ und Musikproduzenten David Guetta zusammen. Zu seinen größten Hits zählt "Wake Me Up" aus dem Jahr 2013. 2016 kündigte er mit 26 Jahren seinen Abschied aus dem Musikgeschäft an. "Diese Szene ist nichts für mich", sagte er damals dem Magazin Billboard.

In Jahren vor seinem Tod hatte Avicii offen über seine Gesundheitsprobleme gesprochen - unter anderem über eine zum Teil durch exzessiven Alkoholkonsum verursachte Entzündung der Bauchspeicheldrüse. 2014 hatte er einige Live-Auftritte abgesagt, weil er sich die Gallenblase und den Blinddarm entfernen ließ. Die Familie beschrieb Avicii, der mit bürgerlichem Namen Tim Bergling hieß und nur 28 Jahre alt wurde, als sensiblen Künstler, der sich in der Musikbranche nicht zurechtfand. "Er kämpfte mit Gedanken über den Sinn, das Leben, das Glück", schrieb die Familie in einem nach seinem Tod veröffentlichten Brief. "Tim war nicht geschaffen für die Business-Maschinerie, in der er sich wiederfand. Er war ein sensibler Typ, der seine Fans liebte, aber das Rampenlicht scheute." Nach dem Ende seiner Tourneen habe er eine Balance im Leben finden wollen, "um glücklich zu sein und das zu tun, was er am meisten liebte: Musik".