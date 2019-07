Avicii-Freundin Tereza Kacerova: Shitstorm für Foto mit dem Neuen

Model Tereza Kacerova hatte nach dem Tod ihres Freundes, Star-DJ Avicii (✝28), mit tiefer Trauer zu kämpfen. Nun zeigte sie sich wieder frisch verliebt - ganz zum Unmut einiger Follower.

Auf ihrem Instagram-Profil postete Kacerova ein Foto, auf dem sie gemeinsam mit ihrem neuen Freund, dem dänischen DJ Morten Breum, zu sehen ist. Dem Bild fügte das Model einen mehrseitigen Brief hinzu, in dem sie den Fans ihre emotionale Gefühlswelt schilderte.

Kacerova: "Hatte emotionalen Wahnsinn in mir"

Nach dem Tod ihres Freundes Avicii wollte die 26-Jährige keine neuen Männer in ihr Leben lassen, erklärte sie im Instagram-Brief. Sie hielt diese demzufolge auf Abstand. "Ich war nicht dazu in der Lage, eine gesunde Beziehung zu führen. Ich hatte zu viel emotionalen Wahnsinn in mir und ich wusste nicht, was ich damit anfangen sollte", so Kacerova.

Sie habe nicht mehr gewusst, wie sie lieben sollte - bis sie den 37-Jährigen traf. Ihn beschreibt das Model als "smart, lustig und offenherzig". Er würde ihr zufolge außerdem "wie ein Gott riechen".