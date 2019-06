Avicii mit "Tim": Hits aus dem Jenseits

Musikalisch deutet das Album einen Wandel an, den Avicii nach seinem Rückzug aus der Öffentlichkeit im Jahr 2016 vollziehen wollte: Weg von der oberflächlich glitzernden wie hirnlosen Bumm-Bumm-Musik, von den stadiontauglichen, fröhlichen Kitsch-Hymnen, die man auch nach dem zwölften Bier mitpfeifen kann.

„Bad Reputation“ (feat. Joe Janiak) und „Ain’t a Thing“ (feat. Bonn) stehen beispielhaft dafür, in welche Richtung es musikalisch hätte gehen können – mehr Tiefgang und runter von der „Put-Your-Hands-In-The-Air“-Welle, die ständig nach Spaß schreit.

„Heaven“ hingegen, ausgestattet mit einer schnell ins Ohr gehenden Dreifinger-Melodie und mit zahlreichen Effekten belegten Sounds, könnte man wieder als klassische Avicii-Kost durchwinken, wäre da nicht die Zeile „I think I just die“, die der Coldpay-Frontmann Chris Martin gewohnt pathetisch vorträgt.

Mit „SOS“ folgt ein unmissverständlicher Hilfeschrei, den Avicii mit Sänger Aloe Blacc hinterlassen hat. Darin heißt es: „Can you hear me SOS. Help me put my mind to rest“. „Er hat diese Lyrics offenbar über einige seiner Kämpfe geschrieben, und ich denke, das ist ein wirklich wichtiges Thema“, sagt Blacc über den Song. Avicii gebe Menschen die passenden Worte, um zu sagen: „Ich brauche Hilfe.“

Durchhalteparolen gibt es in „Hold The Line“ (feat. Arizona), in dem es darum geht, sich immer weiter zu pushen – auch in schweren Zeiten. „The breath in your lungs is stronger than the tears in your eyes“ heißt es darin. Eine Zeile, die – wie vieles andere auch – seit 20. April 2018 in einem völlig anderen Licht erscheint.