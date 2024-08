"Avatar"-Regisseur James Cameron: "Wurde nie richtig erwachsen"

KURIER: Sie studierten Astronomie und Physik, sind Wissenschafter und Geschichtenerzähler. Was inspiriert das eine, was nährt das andere?

James Cameron: Es ist dasselbe. An Astronomie und Physik interessiert zu sein, wie ich es war, bedeutet, das Universum verstehen zu wollen und herauszufinden, woher die gesamte Materie stammt. Manche Menschen suchen nach Antworten durch Religion, ich suchte sie durch Wissenschaft, es ist im Grunde nur Neugierde. Ich hatte diese Neugier als Kind. Meine kreative Vorstellungskraft kommt von Träumen. Nicht nur meine eigenen, sondern auch die von anderen. Kunst im Allgemeinen. Fantasy-Geschichten von Ray Harryhausen beeindruckten mich schon, als ich ein Bub war.

Der Großteil Ihres Publikums sind Jugendliche. Ist das ein Zeichen dafür, dass Sie auch in Ihrem Alter noch sehr jung denken?

Ich glaube nicht, dass ich richtig erwachsen wurde, und hoffe auch, dass ich es in der Zukunft nicht tue. Das heißt nicht, dass ich mich nicht für sehr erwachsene Themen interessiere. In den letzten zwei Jahrzehnten beschäftige ich mich intensiv mit Umwelt- und Ökologie, grüner Energie und Rettung der Meere.

Können Sie über ein lebensveränderndes Filmerlebnis sprechen?

"2001: Odyssee im Weltraum". Das war der Moment, in dem ich mich entschieden habe, vom Fan zum Praktiker zu werden. Ich wollte herausfinden, wie der Film gemacht wurde und wie die visuellen Effekte, die so beeindruckend waren, umgesetzt wurden. Also fing ich an, Modelle zu bauen, mir eine Kamera zu besorgen und herauszufinden, wie man Stop-Motion-Animationen, und all das kreiert. Das war der Moment, in dem sich mein Weg genau vorgezeichnet hat.