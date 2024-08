Zuwachs im "Forsthaus Rampensau": Diese Reality-TV-Stars sind dabei

Mit dem "Bauer sucht Frau"-Kandidaten Johannes Höfinger und "Wildsau" Lydia Kelovitz wurden bereits am Montag die ersten Kandidaten für das ATV-Reality-TV-Format "Forsthaus Rampensau" bekannt gegeben.

Jetzt sind die nächsten beiden Teilnehmer fix, die in die kuschelige Almhütte ziehen werden: Die ehemalige "Germany's Next Topmodel"-Kandidatin Zoe Saip hat sich den Softwareentwickler Robert als ihren Partner für die Show ausgesucht, den sie bei der Dating-Show "Match in Paradise" kennengelernt hat.