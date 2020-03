Zittern um "Let's Dance"-Moderation: Victoria Swarovski musste zum Corona-Test

Stress bei Moderatorin Victoria Swarovski, die ja am kommenden Freitag die beliebte RTL-Show „Let’s Dance“ moderieren soll. Sie war nämlich vor kurzem beruflich in einem Risikogebiet.

„Ich war für das Fotoshooting meiner neue Dirndl-Kollektion letzte Woche in Madrid. Als das Robert-Koch-Institut am Wochenende Madrid zum Risikogebiet erklärt hat, habe ich zum Schutz meines Umfelds soziale Kontakte sofort abgebrochen“, erzählt die gebürtige Tirolerin im Interview mit RTL.

„Und um am Freitag ,Lets Dance’ moderieren zu können habe ich freiwillig einen Covid-19-Test gemacht“, sagt sie. Und zum Glück fiel dieser negativ aus. Sie kann also am Freitag moderieren.

Zum Schutz und als Vorsichtsmaßnahme wird am 20. März, wie bereits schon bei vielen anderen Liveshows, kein Publikum mehr im Studio anwesend sein.