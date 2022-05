Zirkusartist René Casselly und Profitänzerin Kathrin Menzinger gewinnen "Let's Dance"

Es war keine leichte "Let's Dance"-Staffel für den Zirkusartisten René Casselly und seine Profitänzerin Kathrin Menzinger. Erst infizierte sich Menzinger mit dem Coronavirus, dann auch noch Casselly selbst. Hieß also für die beiden: Zwei Wochen pausieren.

Dafür gaben sie im Endspurt dann aber noch einmal so richtig Vollgas und konnten im Finale den Sieg erringen. Mit einem Cha Cha Cha, einem Tango und einem Freestyle konnten sie sowohl die Jury (88 Punkte) als auch das Publikum schlussendlich überzeugen und brachen daraufhin in Freudentaumel aus.

"Leute, was ist gerade passiert? Wir sind einfach so glücklich. Danke, Kathrin für die ganze Reise", sagte Casselly in seiner Instagram-Story. Und Kathrin Menzinger ergänzte: "Danke dir für den letzten Tanz. Es war einfach wunderschön."

Für die Profitänzerin aus Österreich ist es übrigens der zweite Sieg bei der RTL-Show. 2015 holte sie gemeinsam mit dem Ex-Fußballer Hans Sarpei die goldenen Kugel.

Moderatorin Janin Ullmann kam auf den zweiten Platz und Ex-Leichtathlet Mathias Mester erreichte auch noch einen Stockerlplatz.