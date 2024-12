Zieht Superstar Robbie Williams nach Kärnten?

Mehrmals war Popstar Robbie Williams schon in Kärnten zu Besuch - und zwar als Gast der Familie Glock. Jetzt soll er sich laut diverser Medienberichte ein Anwesen am Ossiacher See gekauft haben. Genauer gesagt in St. Urban, Gemeinde Steindorf.

Auf dem Grundstück steht eine Villa, die früher als "Arbeitererholungsheim" der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der Austria Tabak gedient hat. Laut "Kleiner Zeitung" gehört das Anwesen der "Value Privatstiftung". Deren drei Vorstände sind auch die Vorstände der "Gaston und Kathrin Glock Privatstiftung". Anfragen an die Stiftung und an Glock blieben laut "Kleine Zeitung" bis dato unbeantwortet.

Und auch sonst scheint noch niemand Konkretes darüber zu wissen. Steindorfs Bürgermeister Georg Kavalar jedenfalls würde sich darüber freuen, so einen prominenten Mitbürger zu gewinnen. Treffens Bürgermeister Klaus Glanznig hat Williams zumindest schon mal persönlich kennengelernt. "Robbie Williams ist ein Weltstar, der nicht abgehoben agiert und sehr sympathisch rüberkommt." Von einem Umzug des Superstars nach Kärnten, wisse er aber auch nichts.