Robbie Williams: Schwere Schicksalsschläge in der Familie

Bereits vor einigen Jahren hatte der Sänger bekannt gegeben, dass sein Vater mit Parkinson lebe. Nun machte er auch die Krankheit seiner Mutter publik.

"Meine Mutter ist derzeit an Demenz erkrankt", so Williams in einem Gespräch mit dem Hello-Magazin. "Und mein Vater hat Parkinson und kann das Bett nicht mehr verlassen."