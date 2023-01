Zeigen die ORF-Moderatorinnen hier schon die Kleider für den Opernball?

Was werden die ORF-Moderatorinnen wohl auf dem Wiener Opernball am 16. Februar tragen? Auf Instagram posteten Nadja Bernhard und Teresa Vogl jetzt schon Aufnahmen vom Promo-Dreh für die Opernball-Übertragung und da setzten beide auf funkelnde und glitzernde Roben in Rottönen.