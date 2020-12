Wolfgang Böck wegen Corona erstmals froh über sein Alter

Wie wohl in vielen österreichischen Familien wird der Weihnachtsabend bei Wolfgang Böck in diesem Jahr ein wenig anders aussehen. "Weihnachten ist für mich ein Familienfest. Man besucht sich gegenseitig. Die Familie, in die ich eingeheiratet habe, sind gleich einmal 16 Leute. Das wird heuer leider nicht so sein. Wir überlegen, uns in kleinen Gruppen zu treffen und durch Tests vielleicht abzuklären, ob das möglich ist.“

Besonders dankbar ist der Schauspieler in diesem Jahr über sein Alter. "Ich hätte nie gedacht, dass es einmal von Vorteil sein könnte, so und so alt zu sein. Ich habe tatsächlich einen Vorteil gehabt, weil ich Pensionsempfänger bin und dadurch nicht in existenzielle Nöte gekommen bin. Aber für viele andere Kolleginnen und Kollegen ist es natürlich ein Katastrophenjahr.“

So ist auch seine Hoffnung für das neue Jahr naheliegend. "Der Wunsch für 2021 wäre, dass wir Corona so in den Griff bekämen, dass wir wieder alle normal arbeiten können, dass diese Impfung bald da ist und auch funktioniert und angenommen wird. Dass wir bald wieder in einen 'Normalzustand’ kämen, weil so wie es vorher war, wird es, glaube ich, nicht werden, weil ich glaube, dass wir dieses Virus nicht so schnell loswerden.“