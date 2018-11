Da traut man seinen Augen nicht: Welcher Promi ist das?

Das erfuhr Böck erst Jahre später in Graz an der Hochschule für Musik und darstellende Kunst. „Ich hatte mich selbstverständlich schlaugemacht. Es gab das Reinhardt Seminar, wo die Elite studierte, die in Theaterkreisen aufgewachsen war, für die von Kindesbeinen an die Bühnenbretter die Welt bedeuteten. Vor der Begegnung mit dieser Elite hab ich Spundus gehabt. Dann gab es die Möglichkeit, am Mozarteum in Salzburg zu studieren. Ein No-Go. Salzburg mit seinem Furchen-Adel – das wäre für mich seinerzeit einem Abstieg gleichgekommen. Blieb also nur Graz.“