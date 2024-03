Wolfgang Ambros gibt Entwarnung: Er ist auf dem Weg der Besserung

"Wolfgang ist leider erkrankt. Darum müssen die beiden ausverkauften Konzerte im Theater Akzent in Wien leider in den April verschoben werden", hieß es auf der Facebook-Seite von Austropop-Star Wolfgang Ambros. Er musste ins Krankenhaus.

Seine Fans machten sich daraufhin natürlich große Sorgen. Jetzt gibt der Sänger, der am 19. März 72 Jahre alt wurde, Entwarnung, er durfte das Spital sogar schon wieder verlassen.

"Ich bin inzwischen wieder zu Hause in Tirol und es geht mir viel besser. Ich nutze die Zeit bis zu den Konzerten - auf die ich mich schon sehr freue - um mit Ruhe und Erholung wieder vollständig zu Kräften zu kommen", so "Wolferl" via Facebook. Dazu postete er ein Bild mit seiner Ehefrau Uta.