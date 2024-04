Wolfgang Ambros droht jetzt ein Herzschrittmacher

"Ich bin inzwischen wieder zu Hause in Tirol und es geht mir viel besser", ließ Austropop-Star Wolfgang Ambros kürzlich seine Fans via Facebook wissen.

Aufgrund einer Entzündung am Fuß musste der Musiker ins Krankenhaus, konnte dieses aber schon wieder nach ein paar Tagen verlassen. Wobei, ganz so harmlos dürfte das alles nicht gewesen sein.

Bei Untersuchungen kamen auch ganz andere gesundheitliche Probleme zutage. "Ich habe eine Anämie, das Herzerl macht halt ein paar Spompanadeln.", erzählte Ambros gegenüber oe24.at.

Es könnte jetzt sogar sein, dass er einen Herzschrittmacher braucht. "Es ist aber noch nicht fix entschieden. (...) Es hat mich so gewundert, weil am Herzen hatte ich noch nie was. Leber, Niere, und ich hab ja nur eine Niere, aber jetzt auf einmal - hier eine Kleinigkeit und da eine Kleinigkeit und das hab ich mir nicht erklären können."

In drei Monaten stehen diesbezüglich dann noch weitere Untersuchungen an.