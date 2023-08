Wohnungsbrand-Schock bei Bariton Clemens Unterreiner

Keine schöne Vorstellung mitten in der Nacht aufzuwachen und zu merken, dass es brennt. So geschehen jetzt bei Staatsopernsänger Clemens Unterreiner, wie er via Facebook berichtet.

➤ Lesen Sie hier mehr: Clemens Unterreiner ist jetzt Kammersänger: Warum auch ein bisschen Wehmut mitschwang

"So schnell hätte es beinahe schief gehen können", meint er da. Der Bariton wurde aus dem Tiefschlaf gerissen, erzählt von "Explosionen, gesplitterten Fenstern und giftigen Dämpfen".

➤ Lesen Sie hier mehr: "Grey’s Anatomy"-Star Caterina Scorsone rettet Töchter bei tragischem Hausbrand

Die Nachbarwohnung sei komplett ausgebrannt, seine daran Angrenzende total verrußt. "Und auf die nächsten Wochen vollkommen unbewohnbar!"