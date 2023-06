Clemens Unterreiner ist jetzt Kammersänger: Warum auch ein bisschen Wehmut mitschwang

"Dass ich als österreichischer Sänger an der Wiener Staatsoper Kammersänger werde, ist eine große Ehre und auch eine große Herausforderung. Ich werde diesen Titel in allen Ehren tragen und sehe es auch als Verpflichtung weiterhin für Österreich, für die Wiener Staatsoper im In- und im Ausland immer die höchste Qualität zu bieten. Ich sehe es auch als Aufgabe, für die nachfolgende Generation mit gutem Beispiel voranzugehen", versprach er.

Außerdem wolle er den Titel auch für den guten Zweck nutzen. "Wenn man im titelsüchtigen Österreich einen Titel hat, sollte man das Beste daraus machen und wenn mir dann ein paar mehr Menschen zuhören, wenn ich meine Stimme erhebe, auch für die gute Sache und für Menschen in Not. Dann soll dieser Titel auch für das Gute stehen", so Unterreiner.