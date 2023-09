Wofür Schauspielerin Ursula Strauss ihren Eltern dankbar ist

Fast wie Urlaub war die Arbeit am Film für Maria Bill (spielt die Nachbarin Frau Berger), es war "ein bisschen wie Family. Das habe ich auch als sehr angenehm empfunden. Es war überhaupt nie stressig. Ich habe mich immer gefreut auf die Arbeit", sagte sie zum KURIER.

Da schloss sich auch gerne Ursula Strauss (spielt die Mama von Franz) an. "Es war so schön, die Kinder wieder zu sehen. Es ist fast ein bisschen wie nach Hause kommen", so die Schauspielerin, die gerne auch an ihr eigenes liebevolles Elternhaus zurückdenkt.