Wo es Star-Astrologin Gerda Rogers in diesem Sommer hinzieht

Richtig rund ging es am Wochenende in der Therme Loipersdorf, denn dort wurde das #WeAreWater-Fest gefeiert.

„Das Fest ist jedes Jahr ein echter Höhepunkt. Die Atmosphäre war fantastisch – es war großartig zu sehen, wie viel Spaß alle hatten. Das Wetter hat zum Glück auch perfekt mitgespielt", so Thermengeschäftsführer Philipp Borckenstein-Quirini.

Puls4-Moderator Florian Danner kam mit der ganzen Familie und zeigte sich begeistert. "Was für ein großartiger Ferienbeginn. Wir sind absolute Wassermenschen und entspannen am besten am Meer, am See oder in der Therme."