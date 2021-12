Gerda Rogers über Kritik und ihre Vorhersagen: "Ich weiß, dass es funktioniert"

Denkt man an Horoskope, denkt man wahrscheinlich wirklich auch gleich an Gerda Rogers – die am meisten gegoogelte Frau Österreichs mit der markanten Stimme ist untrennbar damit verbunden.

Seit 30 Jahren schaut sie für die Ö3-Hörerinnen und Hörer in die Sterne, eine Erfolgsgeschichte, die sie sich selber so auch nie erträumt hätte.

„Auch ich werde noch überrascht, was nicht in meinen Sternen steht. Es ist halt doch auch ein Zeichen, dass Leute Suchende sind. Sie suchen nach Lebensentscheidungen, Auswegen, Information. Und da wird in der heutigen Zeit auch die Astrologie ganz gerne als Hilfestellung angenommen. Und warum nicht? Man erfährt sehr viel über sich selbst und wenn man Wissender ist, kommt man schnell auf den direkten Weg“, so Rogers in der Sendung „Herrlich ehrlich – Menschen hautnah“.

