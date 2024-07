Witwe ließ Hymne auf den verstorbenen Waffen-Milliardär Gaston Glock komponieren

Seine Witwe Kathrin Glock postete ein gemeinsames Bild mit den Worten "Endless Love". Im März 2024 meldete sie sich dann wieder in den Sozialen Medien und zwar mit den Worten: "Perfektion geht weiter. Wie mein Mann und Boss Gaston mich instruiert hat, werde ich dafür sorgen, dass sein Lebenswerk in seinem Sinne weitergeführt wird."

Im März fand auch eine große Gedenkfeier im kärntnerischen Ferlach statt.

Anlässlich Gaston Glocks Geburtstag im Juli lud seine Witwe zu einer Feier in eine Villa in Pörtschach am Wörthersee. Sein engster Kreis soll laut der deutschen Bild dazu geladen worden sein. Und dort wurde auch ein eigens komponiertes Glock-Lied mit dem Titel "A Legacy of Steel" präsentiert.

"Gaston Glock, ein Name, der ewig bleibt, Ein Vermächtnis, das die Zeit nicht vertreibt. Mit seinen Händen schuf er Schutz und Macht, Für die Tapferen, die wachen, Tag und Nacht", heißt es da zum Beispiel. Oder: "Die Glock 17, ein Meisterwerk aus Stahl und Polymer, In den Händen der Helden, einer jeden Wehr. Von städtischen Straßen zu den Fronten der Welt, Seine Pistolen schützen, wo immer man zählt."