Was die Komitee-Mitglieder Reitbauer und Yeganehfar über den Opernball verraten

Privat war sie übrigens eine Opernball-Novizin, denn "ich war weder auf dem Ball, noch habe ich ihn im TV gesehen, noch frequentiere ich andere Bälle. Aber ich bin seit letztem Jahr zum größten Fan geworden."

Die legendäre Opernball-Organisatorin Lotte Tobisch (von 1981 bis 1996) hatte einst mal angemerkt, man müsse es ernsthaft machen, aber es nicht ernst nehmen. "Am Ende des Tages ist es auf jeden Fall so. Man muss es mit der höchstmöglichen Professionalität machen. Ich glaube, es soll die richtige Portion Herz und Einsatz dabei sein, aber auch eine gewisse Leichtigkeit. Man darf sich da sicher nicht verkrampfen. Es soll schon auch viel Freude an dem Abend, der etwas ganz Besonderes ist, dabei sein", meint Steirereck-Chefin Birgit Reitbauer dazu.