Wie Volks-Rock 'n' Roller Andreas Gabalier die Welt verändern will

Schon immer voll dabei ist Volks-Rock 'n' Roller Andreas Gabalier: "Wer die Welt verändern will, muss damit vor der eigenen Haustüre beginnen. Wir haben seit der Kindheit ganz viele schöne, große Blumenwiesen und Gärten, Obst- und Gemüsegärten schon bei meinen Großeltern genießen dürfen, auch bei der Mama zu Hause."

Und das hat der Musiker auch so weitergelebt. "Bei mir in der steirischen Landeshauptstadt in meinem Garten, sowie auch auf meiner Almhütte in der Ramsau am Dachstein gibt's schon seit ich dort lebe, ausschließlich Blumenwiesen. Ich mähe dann immer am Rand im Kreis herum, aber in der Mitte bleibt die Blumenwiese.

Auch Ex-Formel 1-Star Sebastian Vettel hat schon so einiges für die Bienen getan. Denn er habe in seinem Garten sogar schon eine Blumenwiese angelegt, "auch eine in Herzform", konnte er berichten. "Es macht viel Spaß, zu sehen, wenn es blüht und lebt und brummt."