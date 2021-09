Wie unzuverlässige Geschäftspartner das Leben von "Money Maker" Alexander Rüdiger zerstörten

"An alle, die mir Geld schulden bzw. sich billig aus der Affäre gezogen haben: 'Karma hat kein Verfallsdatum'", schrieb Ex-"Money Maker" Alexander Rüdiger auf seinem Facebook-Profil. In den Kommentaren erklärte er dann auch, was er damit meinte.

So verlor er seinen Vater mit 12 Jahren bei einem Verkehrsunfall. "Er ist direkt an einen Baum gerast und darum wird vermutet, dass Papa absichtlich zu schnell gefahren ist", schreibt Rüdiger. Der Grund dafür? "Ein Kunde konnte nicht mehr die Aufträge an meinen Vater bezahlen und er schaffte es nicht mehr aus der unverschuldeten Schieflage zu kommen. Ja, man kann weitermachen als wäre nichts geschehen, doch manchmal sind die Wunden doch größer als sie an der Oberflächlichkeit scheinen."