Wie sehr Dancing-Stars-Moderator Norbert Oberhauser mit Selbstzweifeln zu kämpfen hatte

Jahrelang hat er die Nation gut gelaunt beim Frühstücksfernsehen von Puls4 aufgeweckt, jetzt unterhält er sie gemeinsam mit seiner „Studio2“-Kollegin Verena Scheitz am Nachmittag im ORF. So ganz nebenbei macht der sympathische Steirer auch noch Musik. Und im Herbst kommt dann noch die Moderation der Hauptabendshow „Dancing Stars“ dazu.

Klingt alles so leicht, war es aber nicht.

„Das ist schon verrückt. Ich werde auch sehr demütig. Wahrscheinlich, weil ich 30 Jahre darauf hingearbeitet habe, um so etwas machen zu dürfen. Jetzt ist es die größte Unterhaltungsshow, die es im österreichischen Fernsehen gibt. Und das geben sie mir?“, so Norbert Oberhauser (49) in der Sendung „Herrlich ehrlich – Menschen hautnah“ (jeden Sonntag um 18:45 Uhr auf schauTV).