Wie Musicalstar Marjan Shaki ihr stressiges Lieben mit vier Kindern schupft

!Es ist eine gewaltige Herausforderung, weil wir insgesamt nur vier Arme haben. Auf der anderen Seite ist es aber auch unglaublich schön", erzählt Musicalstar Marjan Shaki (42) über ihr Familienglück zu sechst. Denn Ehemann und ebenfalls Musicaldarsteller Lukas Perman (42) und sie bekamen im August nach den Töchtern Liv Su (7) und Ivy Su (4) die Zwillinge Lil und Ian. "Jedes Baby ist für sich eigentlich sehr easy, aber es sind halt zwei", lacht Shaki im KURIER-Gespräch.

Obwohl es dadurch doch um einiges chaotischer wurde, ist die mittlerweile nicht mehr ganz so kleine Familie, sehr glücklich. "Genau so wie mehr Sorge und Stress reinkommt, kommt auch mehr Glück rein. Die Liebe hat sich vervierfacht. Die Nächte sind eine Herausforderung, die Tage mitunter auch. Aber was vorher strukturiert war, lassen wir jetzt mehr laufen".

Im Moment ist überwiegend Mama Marjan bei den Kindern. "Die Kleinen müssen gestillt werden und das ist auch sehr zeitaufwendig. Für den Sonntag hab ich einen großen Vorrat an Milch abgepumpt."