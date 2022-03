Marjan Shaki und Lukas Perman haben eine ukrainische Familie aufgenommen

Am kommenden Montag veranstalten die beiden, die sich immer wieder für die gute Sache einsetzen, mit Musical-Kollegen das große Charity-Konzert „Gemeinsam für die Ukraine“ im Wiener Raimundtheater. Karten gibt es dafür keine mehr, dafür kann man tags darauf unter www.musicalvienna.at für eine Spende das Konzert online streamen.

Auch haben sie eine ukrainische Familie bei sich aufgenommen. In ihrem neuen Heim im Wienerwald ist jetzt genug Platz dafür, denn eigentlich wollten die beiden schon bei der großen Flüchtlingskrise 2015 diesbezüglich helfen. „Damals war es sehr schwer und wir konnten es nicht machen, aber dieses Mal, wo wir ein Haus haben, gibt es keine Ausreden“, erzählt Perman.

„Bisher ist die Erfahrung sehr schön, muss ich sagen. Insofern schön, weil man irgendetwas tun kann und nicht nur vor dem Fernseher sitzt und machtlos ist. Auch wenn wir alle wissen, dass es nur eine Symptombekämpfung ist, die die Wurzel überhaupt nicht angreift, aber das können wir sowieso nicht beeinflussen“, meint er. Es sei bei all der Tragik eine große Bereicherung im Familienleben.

„Es ist auch ein kleiner Bub dabei und die Kinder vertragen sich unglaublich gut. Man merkt, Sprache ist einfach keine Barriere, die Herzen sprechen auch von alleine“, erzählt Shaki.

„Natürlich fragt man sich, kann man das alles selbst irgendwie stemmen. Wir müssen uns dessen klar sein, dass wir den Leuten eine Art von Geborgenheit geben, dass sie sich hier willkommen fühlen. Und alles andere liegt eh nicht in unserer Macht. Aber ich möchte wirklich betonen, es muss jeder für sich selbst entscheiden, ob man in der Lebensphase ist, dass das geht“, so Perman.

Mehr zum großen Charity-Konzert und was ihre Kinder mit Superman zu tun haben, sehen Sie im Video oben.