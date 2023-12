Wie Marika Lichter Weihnachten feiert und was sie im Neuen Jahr vorhat

Ein Fixpunkt in der Vorweihnachtszeit ist der allj√§hrliche Weihnachtscocktail bei K√ľnstlermanagerin Marika Lichter. "Ich wohne jetzt ja schon seit 39 Jahren in dieser Wohnung da habe ich mit einer kleinen Runde mit Freunden begonnen und das ist dann immer gr√∂√üer geworden". so Lichter zum KURIER.

Bei Gulaschsuppe und Schnitzerl traf man sich zum Plaudern und lauschte auch der Gastgeberin, die "Have Yourself A Merry Little Christmas" und "The Christmas Song" intonierte.

Am Klavier wurde sie von Donka Angatscheva begleitet. "Ich hätte ja eigentlich vergangenen Sonntag bei Donkas Matinee auftreten sollen, aber da war ich leider krank. Deshalb haben wir das nachgeholt", erzählt Lichter.