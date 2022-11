Wie Marika Lichter mit Kritik umgeht und warum sie nichts bereut

Künstlerin Marika Lichter (73) ist ein wahres Multitalent – Sängerin, Schauspielerin, Managerin, Intendantin und mit Herzblut für ihren Verein „Wider die Gewalt“ tätig. Eine Frau, die weiß, was sie will, ihr resolutes Auftreten ist aber nicht immer jedermanns Sache.

„Das ist ok. Ich möchte respektiert werden und gut behandelt, aber ob jemandem das gefällt, was ich mache, oder nicht, das ist ihm überlassen. Ich möchte niemanden überzeugen“, so Lichter in der Sendung „Herrlich ehrlich – Menschen hautnah“.

Die ganze Sendung: