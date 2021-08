Wie man Autor Michael Schottenberg so richtig einkochen kann

Kommenden Montag startet die 23. Wiener Restaurantwoche. Autor Michael Schottenberg testete schon einmal eines der teilnehmenden Lokale, das "Junn".

"Ich bin kulturell und kulinarisch permanent in Ostasien unterwegs und in der asiatischen Küche quasi zu Hause. Entsprechend sagt mir das ausgezeichnete Essen hier im Lokal zu", erzählte er.

Sushi als Leibspeise

Das Essen hastig runterschlingen gibt's bei Schotti übrigens nicht. "Das ist mir ganz wichtig, die Zeit zu genießen und in entspannter Umgebung zu speisen. Am liebsten ist mir Asiatisch an sich und hier vor allem Sushi."

Die Wiener Küche habe aber noch viel mehr zu bieten: "Wien ist der kulinarische Schnittpunkt aus Norden, Süden, Westen und Osten. Für mich ist Wien das Mekka des Genusses", so Micheal Schottenberg.

Na dann, Mahlzeit!