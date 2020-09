Michael Schottenberg wurde von einer Kuh in den Hintern gebissen

Aber so ganz alleine auf Reisen kann mitunter auch ein bisserl brenzlig sein. So hat ihn eine Kuh gebissen – und zwar schmerzhaft direkt in den Hintern. „Ich hab’ natürlich hingepratzelt und da haben mich schon ein paar Blicke gestreift. Allerdings, ich hatte Glück, es war das Holi-Fest. Das ist quasi so ein Frühjahrsfest. Da bespritzen und besprühen sich die Leute mit bunter Farbe und da ist Ausnahmezustand. Da dürfen die Inder trinken. Sie waren also vollkommen betrunken. Deswegen ist mir, glaube ich, auch nix passiert, dass ich der Gottheit eine auf die Schnauze gelangt habe“, lacht er. Schließlich gelten Kühe in Indien ja auch als heilig.

Welche gefährlichen Situationen er sonst noch so erlebt hat, sehen Sie hier: