Wie es Eveline Eselböck schafft, ihre Fans bei "Dancing Stars" zu mobilisieren

Woche für Woche tritt Gastronomin Eveline Eselböck mit großer Freude und viel Elan bei der ORF-Show "Dancing Stars" an. Am Freitag zeigte sie ihren "Magic Moment" zum Barry-White-Song "You Are The First, My Last, My Everything". Und beim Gruppentanz performte sie mit Partner Peter Erlbeck einen Tango Argentino.