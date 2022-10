Wie Antonia Moretti den Tag des Quad-Unfalls von Mama Julia erlebte

Gemeinsam mit Moderator Tom Walek stieg Schauspielerin Antonia Moretti (24) auf das Rangger Köpfl, ihren Hausberg ("Walek wandert", Sonntag ab 9 Uhr auf Ö3). Die Tochter von Tobias Moretti erzählte dabei wie sie den Tag erlebte als ihre Mutter Julia einen schweren Quad-Unfall hatte.

"Die Welt bleibt stehen, es ist alles so unfassbar unwichtig auf einmal. Egal, was es ist, ob es irgendeine Arbeit ist, ob es irgendwelche Prüfungen sind, egal was – es wird alles unwichtig. Das ist, wie wenn die Zeit stehen bleibt".