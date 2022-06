Endlich kann aufgeatmet werden! Julia Moretti (52) die Frau des Burgtheater-Stars Tobias Moretti (62), befindet sich nach einem schweren Quad-Unfall in Ranggen (Bezirk Innsbruck-Land) auf dem Weg der Besserung. Die Oboistin und Musikerin war am Donnerstag bei landwirtschaftlicher Arbeit rund 20 Meter ├╝ber eine steile Wiese abgest├╝rzt. Sie musste zwei Mal operiert werden, habe die Eingriffe aber bestens ├╝berstanden und werde "wohl keine bleibenden Sch├Ąden an der Wirbels├Ąule davontragen", hie├č es gegen├╝ber der APA.

"Familie Moretti ist gl├╝cklich, erleichtert und dankbar f├╝r den Segen dieses Verlaufs", hie├č es in der Stellungnahme weiter. Moretti sei zun├Ąchst an der Innsbrucker Klinik "hervorragend versorgt" worden. Der f├╝r die erste Operation zust├Ąndige Oberarzt habe den Eingriff "bravour├Âs durchgef├╝hrt". Die zweite Operation sei am Montag am Sanatorium Kettenbr├╝cke ebenfalls gut ├╝ber die B├╝hne gegangen.

Die 52-J├Ąhrige war laut Angaben der Polizei am Donnerstag vom Weg abgekommen, als sie das Quad auf einem Privatgrundst├╝ck gelenkt hatte. Sie wurde unter dem Fahrzeug eingeklemmt, wo sie ihr Mann sogleich fand und befreite. Weil die Wiese so steil war, musste die Verunfallte mittels Tau geborgen werden.