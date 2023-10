Wie Alexander Wrabetz das Herz von ORF-Moderatorin Leona König erobert hat

Gemunkelt wurde ja schon länger, offiziell gemacht haben es "Die Goldene Note"-Initiatorin Leona König und der jetzige Rapid-Präsident Alexander Wrabetz dann 2022 bei den Salzburger Festspielen.

Da schwärmte er gegenüber der "Krone" von König: "Ich schätze an ihr die Begeisterung für die Klassik, ihre Menschlichkeit, ihre Schönheit und ihr Lachen."

Jetzt verriet König im Talk mit Adi Weiss von "Style Up Your Life", wie der einstige ORF-General ihr Herz erobert hat. Und zwar mit Zeit.

"Bei mir geht das normalerweise sehr, sehr, langsam. Das ist nicht, dass ein Mann einfach kommt und mein Herz nimmt, das ist nicht so. Ich brauche da immer wahnsinnig viel Zeit. Das ist etwas Dauerhaftes, nehme ich an. Wenn das nicht so plötzlich aufkommt und dann verschwindet."

Hochzeitspläne haben die beiden aber keine. "Er weiß, dass das nicht das Thema ist", meint sie dazu lachend.

Neben ihrer Tätigkeit bei der "Goldenen Note" und ihrer ORF-Show "Stars und Talente", ist die gebürtige Tschechin auch noch Schauspielerin. Sie dreht in zwei Wochen einen Krimi in Tschechien.